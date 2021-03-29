Суд отправил под домашний арест женщину, сбившую двух подростков в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Суд в Ленинградской области отправил под домашний арест женщину, задержанную после ДТП в городе Тосно, где на пешеходном переходе машина сбила двух девочек-подростков, в результате чего одна из них умерла. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказали в пресс-службе ведомства.

В субботу вечером в главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщали, что в Тосне женщина на машине сбила двух девочек-подростков. После аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть человека (ст. 264 УК РФ), водителя машины задержали.

По версии следствия, подозреваемая, управляя личным автомобилем, не пропустила переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу двух несовершеннолетних и сбила их. В результате ДТП 15-летняя девушка получила травмы, от которых она умерла в машине скорой помощи. Другую девочку госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В полиции также уточняли, что в больницу после аварии доставили и пассажирку машины, сбившей девочек. После осмотра врачами женщину отпустили домой.