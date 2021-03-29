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Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с продуктами деревообработки в Ярославле

Пострадавших нет

ТАСС, 29 марта. Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с продуктами деревообработки на площади 1,6 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МЧС России.

"Горение происходило на площади 1 тыс. 600 кв. метров. В 19:25 объявлена ликвидация открытого горения. Эвакуация не проводилась. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Пожар произошел в понедельник в промзоне на улице Клубной. К тушению привлекались 45 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 41 человек и 15 единиц техники.

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