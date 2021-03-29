Экс-руководителей банка "Транспортный" обвинили в хищении 21,8 млрд рублей

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшим руководителям банка "Транспортный" за хищение более 21,8 млрд рублей. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"Суд признал Елену Плетневу, Лилию Малютину, Александра Сентякова, Оксану Авдюкову, Ирину Макарову, Вячеслава Чикалина и Максима Анохина виновными в присвоении денежных средств. С учетом позиции гособвинителя суд приговорил Плетневу к восьми годам лишения свободы со штрафом в размере 950 тыс. рублей, Сентякова - к пяти годам со штрафом 400 тыс. рублей, Анохина - к шести годам и шести месяцам со штрафом 800 тыс. руб. Малютина, Авдюкова, Макарова, Чикалин приговорены каждый к семи годам лишения свободы со штрафами 800 тыс. рублей", - уточнили в Генпрокуратуре. Все осужденные будут отбывать наказания в исправительной колонии общего режима, их взяли под стражу в зале суда.

В суде установлено, что председатель правления банка Плетнева вместе с другими руководителями кредитной организации с июня 2013 года по май 2015-го похитили у банка более 21,8 млрд рублей путем оформления заведомо невозвратных кредитов аффилированным юридическим лицам, не осуществлявшим реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также физическим лицам, заведомо не имевшим достаточных средств для погашения кредитных обязательств.