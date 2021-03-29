Суд смягчил срок экс-хоккеисту Мусатову по делу о крупном мошенничестве с криптовалютой

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Московский городской суд на три месяца сократил срок бывшему хоккеисту Игорю Мусатову, признанному виновным в мошенничестве с криптовалютой на $800 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд рассмотрел представление прокуратуры и апелляционную жалобу адвокатов на приговор Пресненского районного суда города Москвы в отношении Мусатова Игоря Максимовича, который осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) к наказанию в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сказал собеседник агентства. - Суд постановил приговор районного суда изменить, признать в качестве смягчающих наказание обстоятельств длительное содержание Мусатова под стражей в условиях следственного изолятора, а также данные о том, что он впервые привлекался к уголовной ответственности. Суд смягчил назначенное Мусатову И. М. наказание до трех лет девяти месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима".

В остальной части приговор суда в отношении Мусатова оставлен без изменения и вступил в силу.

Мусатов был задержан и арестован в сентябре 2019 года. По данным следствия, он совершил преступление в начале 2018 года. Действуя в составе организованной группы, "во исполнение преступного умысла" он встретился в центре Москвы с занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка предпринимателем с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества, совершения сделок с криптовалютой и инвестициями. Также Мусатов в ходе телефонного общения с Абеляном В.М., вводя последнего в заблуждение, договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью $800 тыс. (на 19 февраля 2018 года эта сумма эквивалентна 45,3 млн рублей), при этом убедив Абеляна в осуществлении сделки, говорится в материалах дела.

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего хоккеиста 2 ноября прошлого года к четырем годам колонии. В ходе прений сторон гособвинение попросило назначить подсудимому такой срок. Гражданский иск был передан для рассмотрения в гражданском производстве. Вину в инкриминируемом преступлении Мусатов не признал.

Игорь Мусатов является воспитанником хоккейной школы московского "Спартака". Выступал за несколько клубов из России и Словакии, в том числе "Спартак", "Ак Барс", "Локомотив", "Салават Юлаев", "Авангард". Его последним клубом был словацкий "Слован", в сезоне 2016-2017 годов выступавший в Континентальной хоккейной лиге. В составе молодежной сборной России Мусатов становился серебряным призером чемпионата мира в 2007 году.