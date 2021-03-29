В жилом доме в Зеленодольске взорвался газ

КАЗАНЬ, 29 марта. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме в Зеленодольске в Татарстане, в результате обрушились квартиры на двух этажах, из-под завалов извлечена женщина, еще один человек погиб. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 22:44 29 марта поступило сообщение о хлопке, предварительно, газовоздушной смеси, в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по ул. Ленина, 39 А, в городе Зеленодольске Республики Татарстан. Из-под завалов спасен один человек - женщина. Передана в медицинское учреждение, - сказали в пресс-службе. - В 23:27 обнаружен погибший мужчина".

Как уточнили в МЧС, произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной квартиры на восьмом этаже. "Проводится эвакуация", - заявили в пресс-службе, добавив, что пожара после взрыва не последовало. "Открытого горения не последовало", - сказали в ведомстве.

Дом, где произошло ЧП, газифицирован и электрофицирован, он построен в 1974 году. В нем 50 квартир. Всего к ликвидации последствий происшествия привлекли 59 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 33 человека и десять единиц техники.

В пресс-службе главы Зеленодольского муниципального района республики Михаила Афанасьева в свою очередь заявили, что жителей эвакуировали. "Взрыв был, сейчас там все экстренные службы, в том числе на место выехал глава района Михаил Афанасьев. Сейчас будет сформирован штаб. Всех людей эвакуировали", - сказал собеседник агентства. "Пострадавшие есть, данные о количестве пока уточняются", - добавил Афанасьев.

Количество пострадавших выросло до четырех, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о трех пострадавших. "Четырем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Еще один человек погиб", - уточнили в МЧС.

Власти Зеленодольского муниципального района Татарстана предоставят жилье из маневренного фонда части жильцов, сообщил Афанасьев.

"Мы развернули штаб, будем размещать кого-то у родственников, кому-то предоставим маневренный фонд. Будет оказана материальная и другая помощь", - сказал он.

В новость были внесены изменения (0:44 мск) - добавлена информация о пострадавших