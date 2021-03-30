Прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Татарстане

ТАСС, 30 марта. Прокуратура начала проверку безопасности эксплуатации газового оборудования в доме в городе Зеленодольске, где произошел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана журналистам.

"На место происшествия выехали зампрокурора республики Алексей Заика, прокурор Зеленодольска Сергей Егоров и его заместитель Михаил Балтусов. Обстоятельства уточняются. Организована проверка соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования", - говорится в распространенном сообщении.

По данным ГУ МЧС по Татарстану, всего к ликвидации последствий происшествия привлекли 59 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 33 человека и 10 единиц техники.

В понедельник произошел взрыв газа в многоквартирном доме в городе Зеленодольске в Татарстане. По предварительным данным, обрушились 7 квартир на двух этажах. Под завалами было обнаружено тело мужчины, еще трех человек госпитализировали. Жителей эвакуировали, людям из поврежденных квартир власти готовы предоставить жилье из маневренного фонда.