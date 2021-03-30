В МЧС сообщили, что поиск людей под завалами после взрыва газа в жилом доме продолжается

ТАСС, 30 марта. Специалисты продолжают поиск людей под завалами на месте взрыва в жилом доме в татарстанском Зеленодольске, рассказали ТАСС в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

"Ведутся поиски людей", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, ищут ли людей под завалами в настоящий момент.

При этом источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, людей под завалами нет.

"В данный момент из дома эвакуированы 94 человека. По предварительным данным, людей под завалами нет", - сказал собеседник агентства.

Также в пресс-службе МЧС сообщили, что несущие конструкции многоэтажного жилого дома в Зеленодольске в Татарстане не повреждены в результате взрыва.

"По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены. Работы по разбору завалов продолжаются", - сказали в пресс-службе.

В новость были внесены изменения (0:46 мск) - добавлена информация МЧС о несущих конструкциях