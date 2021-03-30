В Татарстане возбудили дело после взрыва в жилом доме

ТАСС, 30 марта. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в результате взрыва газа в жилом доме в Татарстане в понедельник вечером, сообщает следственное управление СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в распространенном сообщении.

"Следствием устанавливается точное количество погибших и пострадавших в результате происшествия, рассматриваются различные версии происшедшего, в качестве основной - утечка бытового газа", - отмечается в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, назначен ряд экспертиз, допрашиваются потерпевшие, свидетели, жители дома, а также проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В понедельник произошел взрыв газа в многоквартирном доме в городе Зеленодольске в Татарстане. По предварительным данным, обрушились семь квартир на двух этажах. Под завалами было обнаружено тело мужчины, еще четыре человека пострадали. Более 90 человек эвакуировали, по данным источника в экстренных службах.