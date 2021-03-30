В Зеленодольске после взрыва газа ввели режим ЧС муниципального характера

ТАСС, 30 марта. Режим ЧС муниципального характера ввели после взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске, в результате которого погиб один человек. Об этом во вторник сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.

"Вводим режим ЧС муниципального характера, срок - с сегодняшнего дня", - сказал Хабибуллин.

По его словам, такое решение принято в связи с тем, что нарушено жизнеобеспечение населения. Режим снимут после окончания работ по восстановлению дома.

Жители дома, где произошел взрыв, будут временно размещены в одном из домов культуры (ДК) или санаториев, рассказали в пресс-службе главы Зеленодольского муниципального района Михаила Афанасьева.

"В настоящий момент решается, куда отправить эвакуированных жителей. Большинство отправились по родственникам, осталось 15-20 человек, их разместят в ДК или в санатории, в каком-то из объектов", - сказал собеседник агентства, добавив, что в дальнейшем этим людям могут предоставить жилье из маневренного фонда.

"Если у кого-то документы потерялись, максимальная помощь со стороны администрации также будет оказана", - подчеркнули в пресс-службе.

Жилой дом в городе Зеленодольске (Татарстан), поврежденный в результате взрыва газа, обесточен и отключен от системы газового снабжения, сообщил заместитель прокурора республики Алексей Заика.

"На территории сейчас работает следственная группа, дом обесточен, отключен от системы газового снабжения. Жильцы, те, кому некуда было поехать, они размещены в близлежащих санаториях, базах отдыха, обеспечены горячим питанием", - сказал он.

Как отметил Заика, в основном люди отправились к родственникам. "Работали психологи, завтра мы работу продолжим. У муниципального района на сегодняшний день сил и средств достаточно, правительство республики в курсе, и если будет необходимость, мы запросим поддержку", - сказал он.

В понедельник произошел взрыв газа в многоквартирном доме в городе Зеленодольске в Татарстане. Обрушились семь квартир на двух этажах, несущие конструкции дома, по предварительным данным, не повреждены.

Прокуратура начала проверку безопасности эксплуатации газового оборудования в доме, где произошел взрыв. СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По предварительным данным, причиной взрыва могло стать самоубийство хозяина квартиры.