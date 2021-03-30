Спецкомиссия решит вопрос о восстановлении дома в Зеленодольске, где произошел взрыв

ТАСС, 30 марта. Спецкомиссия во вторник прибудет в Зеленодольск для обследования дома, в котором в понедельник вечером произошел взрыв газа, сообщил глава района Михаил Афанасьев.

"С утра комиссия министерства строительства прибудет, [специалисты] проведут расследование, и затем будет принято решение, можно ли возвращаться в квартиры и когда", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в доме, где произошел взрыв, всего 50 квартир, проживало 96 человек. "В основном люди разъехались по родственникам. Все необходимое для того, чтобы разместиться им сегодня, сделали. Работали психологи. Сил и средств достаточно", - отметил он.

Начальник ГУ МЧС по Татарстану Рафис Хабибуллин отметил, что "принимать решение о дальнейшей судьбе дома и о проживании жильцов" можно лишь после обследования. "Пока о заселении дома даже разговоров быть не может", - заявил он.

В понедельник произошел взрыв газа в многоквартирном доме в городе Зеленодольске в Татарстане. По предварительным данным, обрушились семь квартир на двух этажах. Несущие конструкции не повреждены. Под завалами было обнаружено тело мужчины. По данным МЧС, еще шесть человек пострадали. Из дома эвакуированы 94 человека. После взрыва возбуждено уголовное дело.