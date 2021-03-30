Что известно о взрыве газа в жилом доме в Зеленодольске

В девятиэтажном доме по ул. Ленина, 39 А в городе Зеленодольске в Татарстане вечером 29 марта произошел взрыв газовоздушной смеси.

Обрушилось шесть квартир на седьмом этаже и одна квартира на восьмом этаже.

шесть квартир на седьмом этаже и одна квартира на восьмом этаже. По данным пресс-службы МЧС России, под завалами нашли тело мужчины , еще шесть человек пострадали .

, еще . Из дома эвакуировали 94 человека . Поиск людей под завалами продолжается.

. Поиск людей под завалами продолжается. На месте происшествия создали оперативный штаб.

Следователи возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

по статье "Причинение смерти по неосторожности". СК рассматривает несколько причин взрыва, основная – утечка бытового газа . Также есть версия о причастности жильца к взрыву газа в доме.

. Также есть версия о причастности жильца к взрыву газа в доме. Прокуратура организовала проверку безопасности эксплуатации газового оборудования в доме. По словам заместителя прокурора республики Алексея Заики, дом обесточен и отключен от системы газового снабжения.

В регионе ввели режим ЧС муниципального характера.

муниципального характера. Власти организовали пункт временного размещения , в котором находится 18 человек.

, в котором находится 18 человек. По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены. Утром 30 марта в Зеленодольск прибудет спецкомиссия для обследования дома.