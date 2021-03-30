Что известно о взрыве газа в жилом доме в Зеленодольске

В девятиэтажном доме по ул. Ленина, 39 А в городе Зеленодольске в Татарстане вечером 29 марта произошел взрыв газовоздушной смеси.
- Обрушилось шесть квартир на седьмом этаже и одна квартира на восьмом этаже.
- По данным пресс-службы МЧС России, под завалами нашли тело мужчины, еще шесть человек пострадали.
- Из дома эвакуировали 94 человека. Поиск людей под завалами продолжается.
- На месте происшествия создали оперативный штаб.
- Следователи возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
- СК рассматривает несколько причин взрыва, основная – утечка бытового газа. Также есть версия о причастности жильца к взрыву газа в доме.
- Прокуратура организовала проверку безопасности эксплуатации газового оборудования в доме. По словам заместителя прокурора республики Алексея Заики, дом обесточен и отключен от системы газового снабжения.
- В регионе ввели режим ЧС муниципального характера.
- Власти организовали пункт временного размещения, в котором находится 18 человек.
- По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены. Утром 30 марта в Зеленодольск прибудет спецкомиссия для обследования дома.