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Что известно о взрыве газа в жилом доме в Зеленодольске

Что известно о взрыве газа в жилом доме в Зеленодольске

© Рустам Кильсинбаев/ТАСС

В девятиэтажном доме по ул. Ленина, 39 А в городе Зеленодольске в Татарстане вечером 29 марта произошел взрыв газовоздушной смеси.

  • Обрушилось шесть квартир на седьмом этаже и одна квартира на восьмом этаже.
  • По данным пресс-службы МЧС России, под завалами нашли тело мужчины, еще шесть человек пострадали.
  • Из дома эвакуировали 94 человека. Поиск людей под завалами продолжается.
  • На месте происшествия создали оперативный штаб.
  • Следователи возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
  • СК рассматривает несколько причин взрыва, основная – утечка бытового газа. Также есть версия о причастности жильца к взрыву газа в доме.
  • Прокуратура организовала проверку безопасности эксплуатации газового оборудования в доме. По словам заместителя прокурора республики Алексея Заики, дом обесточен и отключен от системы газового снабжения.
  • В регионе ввели режим ЧС муниципального характера.
  • Власти организовали пункт временного размещения, в котором находится 18 человек.
  • По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены. Утром 30 марта в Зеленодольск прибудет спецкомиссия для обследования дома.
Теги
РоссияТатарстанВзрыв газа в жилом доме в Зеленодольске
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