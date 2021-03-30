В ДТП под Новосибирском один человек погиб и четверо пострадали

НОВОСИБИРСК, 30 марта. /ТАСС/. Один человек погиб, еще четверо, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на автодороге Р-254 "Иртыш" под Новосибирском, сообщили во вторник журналистам в отделении пропаганды УГИБДД по области.

"В результате ДТП пострадали водитель и четверо пассажиров Nissan, в том числе трое детей 2007, 2009 и 2017 г. р. Водитель Nissan скончалась по пути в больницу, остальные пострадавшие госпитализированы", - сообщили в отделении.

Инцидент произошел на 952-м км автодороги Р-254 "Иртыш". Женщина, управлявшая автомобилем Nissan Tiida, следуя со стороны Новосибирска в направлении Омска, не справилась с управлением. Она выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем МАН.

По факту ДТП проводится проверка.