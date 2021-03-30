В ДТП под Красноярском погибли три человека

КРАСНОЯРСК, 30 марта. /ТАСС/. Три человека погибли в ДТП в Березовском районе Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"По предварительным данным, авария произошла на 6-м км Малого обхода Красноярска. В результате столкновений грузовика, легкового автомобиля Mazda и минивэна, предварительно, погибли три человека, если пострадавшие, в том числе несовершеннолетние", - сообщил представитель главка, добавив, что подробная информация уточняется.

По информации МВД, микроавтобус выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовой фурой, а затем с автомобилем Mazda. В ДТП погибли водитель и два пассажира минивэна. Травмирован годовалый мальчик.