В Пермском крае при пожаре в частном доме погибли три человека

ТАСС, 30 марта. Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Барда Пермского края. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

"В Барде, к сожалению, все погибли. Трое - мама и двое детей", - сообщил собеседник агентства.

Пожар произошел ночью в селе Барда. По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, площадь пожара превысила 200 кв. м.

По данным пресс-службы регионального управления СК России, в настоящее время по факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Сообщается, что во время тушения пожара в жилой части дома были обнаружены тела женщины 1988 года рождения и двоих детей 2017 и 2013 годов рождения.

"При осмотре тел на месте, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено", - сообщает пресс-служба.

Пожар произошел ночью в селе Барда. По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, площадь пожара превысила 200 кв. м.

В новость были внесены изменения (07:51 мск) - добавлен комментарий пресс-службы регионального управления СК России