Жители двух сел на Сахалине ощутили землетрясение магнитудой 3,8

ТАСС, 30 марта. Жители сел Горнозаводск и Шебунино на юго-западном побережье острова Сахалин днем во вторник ощутили землетрясение магнитудой 3,8. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"30 марта в 08:04 (мск) зарегистрировано землетрясение в 29 км юго-восточнее села Шебунино. Магнитуда сейсмособытия составила 3,8, глубина - 8 км. Землетрясение ощутили жители сел Горнозаводск и Шебунино. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "ощущаемость сейсмособытия составила 2-3 балла". Оперативные службы продолжают осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.