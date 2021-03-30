В Петербурге задержали мужчину, который устроил стрельбу возле кафе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который в минувшие выходные устроил стрельбу у кафе в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В городе Пушкине сотрудниками полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1992 года рождения, неработающий", - говорится в сообщении.

28 марта на юге Петербурга в поселке Шушары у кафе произошла драка со стрельбой между посетителями заведения. До прибытия на место полиции все участники конфликта разошлись. После этого в больницу обратился гражданин с огнестрельным ранением брюшной области и левого бедра. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По данным полиции, задержанный стрелял из травматического оружия.