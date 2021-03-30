{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Оренбурге произошел пожар в помещении рынка

В результате ЧП пострадавших нет

ОРЕНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Одноэтажное здание загорелось на территории рынка в Оренбурге, площадь пожара уточняется, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Горит одноэтажное торговое помещение [на рынке в Оренбурге], площадь пока не известна", - сообщила собеседница агентства.

На месте работают семь боевых расчетов, уточнили в пресс-службе. В сообщении на сайте ведомства уточняется, что к ликвидации привлечены 28 человек и 10 единиц техники. Горит отдельно стоящее складское помещение на улице Лесозащитной, пострадавших и погибших нет, сказано в сообщении.

Теги
РоссияОренбургская область
Член банды Басаева получил 14 лет колонии за посягательство на жизнь военнослужащих
Читать полностью