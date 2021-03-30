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Анонимные сообщения об угрозе взрыва получили все лечебные учреждения Люберец

Источник в правоохранительных органах сообщил, что на данный момент информация о минировании проверяется

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о минировании всех лечебных учреждений на территории Люберец. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Во все лечебные учреждения Люберец поступили анонимные сообщения с угрозами взрыва. В настоящее время данная информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Анонимные сообщения с угрозами взрывов в Люберцах с начала года поступают не первый раз. Они касались учебных учреждений, железнодорожных станций, зданий органов власти и филиалов банков. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, а также на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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