{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Гвинее при опрокидывании лодки утонули 15 человек

Люди возвращались 22 марта со свадьбы в переполненной лодке

ПРЕТОРИЯ, 30 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек утонули на северо-западе Гвинеи, когда лодка, в которой они возвращались со свадьбы, перевернулась в морском заливе. Об этом сообщила во вторник кенийская газета Nation.

"Люди возвращались 22 марта со свадьбы в переполненной лодке, она перевернулась вблизи поселка Канфаранде и затонула, - заявил представитель местных властей Хасан Санусси Камара. - Погибли 15 человек, еще 20 были спасены".

Поисковая операция продолжается в связи с тем, что точных данных о том, сколько человек находилось в лодке, нет.

Теги
Гвинея
Взрыв газа в жилом доме в Зеленодольске
СК возбудил еще два уголовных дела после взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске
В ведомстве также сообщили, что хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, предположительно, угрожал уничтожить жилье
Читать полностью