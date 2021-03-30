МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. МВД ликвидировало подпольную нарколабораторию в Рязанской области, изъято 250 кг наркосодержащей жидкости. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, стоимость наркотиков, которые могли быть изготовлены из изъятого сырья, могла составить 560 млн рублей.

"В результате комплекса оперативных мероприятий полицейские установили одного из предполагаемых наркодилеров - 21-летнего уроженца Тульской области. Молодого человека задержали, когда он на автомобиле ехал в Павелково. Во время личного досмотра при нем, а также в машине обнаружено несколько контейнеров с веществом - производным метилэфедрона массой 210 граммов. В ходе обследования его дома оперативники обнаружили лабораторное оборудование, более 110 кг сильнодействующих веществ и прекурсоров. Кроме того, изъято свыше 21 кг наркотических средств, приготовленных для оптового и розничного сбыта, более 250 кг наркосодержащей жидкости. Это количество эквивалентно 280 тыс. разовых доз. Стоимость партии по ценам черного рынка может достигать 560 млн рублей", - сказала она.

По словам Волк, запрещенный товар изготавливали в частном доме в деревне Павелково Михайловского района Рязанской области, откуда оптовыми партиями поставлялся в Татарстан, Чувашию, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. По версии следствия, злоумышленники распространяли наркотики через интернет-магазин в так называемом теневом сегменте сети и для конспирации использовали псевдонимы. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

"В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все звенья цепи распространения произведенных в лаборатории наркотических средств, а также соучастники противоправной деятельности", - сказала Волк.