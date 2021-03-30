И. о. замглавы правительства Ставрополья задержан по подозрению в мошенничестве

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Благодаря совместной работе следователей столичного управления Следственного комитета, сотрудников ФСБ и МВД России задержан и. о. заместителя председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов, причастный к преступлению", - сказала она.

По версии следствия, Петрашов в период с 2013 по 2015 год под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получил не менее 130 млн рублей. Эти деньги он получил как лично, так и через посредников, а также путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц, сказала Иванова. По ее словам, сейчас проводятся обыски в том числе по месту проживания и на рабочем месте Петрашова. В ближайшее время его доставят к следователям.

12 марта в аэропорту Ставрополя был задержан бывший заместитель председателя правительства Ставрополья Александр Золотарев по, подозрению в получении взяток. В пресс-службе СК РФ журналистам сообщили, что он подозревается в получении взяток с 2017 года на общую сумму 63 млн рублей. По данным следствия, деньги он получал, вступив в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры края Алексеем Когарлыцким. За вознаграждение чиновники обещали покровительство при реализации госконтрактов по строительству новых корпусов краевой детской больницы, краевого кардиологического и онкологического диспансеров. Уголовное дело расследуется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

После задержания Золотарева губернатор Ставрополья отправил в отставку правительство региона.