Суд приговорил к 14 годам колонии жителя Воронежской области за изнасилование дочери

ВОРОНЕЖ, 30 марта. /ТАСС/. Суд в Воронежской области приговорил 41-летнего мужчину к 14 годам колонии строгого режима за насилие над дочерью, которое продолжалось на протяжении четырех лет. Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"Приговором Лискинского районного суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы после освобождения на один год и шесть месяцев. Судом установлены факты неоднократного сексуального насилия мужчины над родной дочерью в период с 2012 по 2016 год. В момент совершения первого преступления девочке было 10 лет", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы ведомства, 41-летний житель Воронежской области признан виновным в совершении двух преступлений по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 134 УК РФ ("Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста").

Как уточняется в сообщении пресс-службы прокуратуры по Воронежской области, мужчина свою вину не признал, но государственный обвинитель представил суду доказательства, изобличающие преступника.