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Взрыв газа в жилом доме в Зеленодольске
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СК возбудил еще два уголовных дела после взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске

В ведомстве также сообщили, что хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, предположительно, угрожал уничтожить жилье

КАЗАНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили еще два уголовных дела по факту взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Зеленодольске, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

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Что известно о взрыве газа в жилом доме в Зеленодольске

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Кроме того, возбуждены еще два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). Уголовные дела соединены в одно производство", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, предположительно, угрожал уничтожить жилье, ранее его отказались помещать в психдиспансер. 

"По предварительным данным, в день трагедии родственники доставили пожилого хозяина квартиры, где произошел хлопок, в Зеленодольский психоневрологический диспансер с жалобами на то, что тот злоупотребляет алкоголем, ведет себя неадекватно, угрожает уничтожить квартиру. Однако сотрудники учреждения отказали в его госпитализации", - говорится в сообщении. 

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РоссияТатарстанВзрыв газа в жилом доме в Зеленодольске
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