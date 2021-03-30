Суд оштрафовал военнослужащих, помывших обувь в святом источнике у часовни в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 30 марта. /ТАСС/. Калининградский гарнизонный военный суд оштрафовал военнослужащих Джамалдина Магомедова и Расула Сайханова, публично помывших обувь водой из источника в часовне у кафедрального собора Христа Спасителя в честь иконы Божией Матери в центре Калининграда в сентябре 2020 года. Об этом сообщается на сайте суда.

Рассмотрение дел, возбужденных по ч. 1 ст. 148 УК РФ ("Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих"), состоялось в суде в феврале.

"Признать Магомедова Джамалдина Заурбековича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ, назначить ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Признать Сайханова Расула Лечаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - говорится в решениях суда. Они вступили в законную силу, уточнили ТАСС в суде.

По данным суда, Сайханов признал вину полностью. Магомедов себя виновным не признал. Он заявил, что не знал, что вода в источнике "святая" и, протирая свою обувь водой, не желал кого-либо оскорбить, выразить неуважение и оскорбить религиозные чувства верующих людей.

Как сообщалось ранее, 14 сентября 2020 года мужчины протирали обувь водой из святого источника у кафедрального собора в областном центре при свидетелях, один из которых выложил запись происходившего в интернет. После этого Магомедов разместил в соцсетях свои извинения. На момент инцидента мужчины проходили военную службу.