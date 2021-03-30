Руководителей нижегородского линейного управления МВД на транспорте заподозрили во взятке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 марта. /ТАСС/. Сотрудники руководящего состава нижегородского линейного управления МВД России на транспорте подозреваются во взятке на сумму более 1 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления СК России на транспорте.

"Приволжским следственным управлением на транспорте СК России по материалам, предоставленным службой собственной безопасности УТ МВД России по ПФО и УФСБ России по Нижегородской области, в отношении сотрудников из числа руководящего состава Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, действия подозреваемых квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Следствием установлено, что подозреваемые в декабре 2020 года получили более 1 млн рублей взятки с части полагающейся премии сотрудникам отдела полиции от 10 тыс. до 15 тыс. рублей с каждого. В пресс-службе уточнили, что в ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по ПФО рассказали журналистам, что в отношении указанных сотрудников назначено проведение служебной проверки. "В случае подтверждения их вины они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Непосредственные руководители виновных сотрудников будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС источник, в том числе речь идет о начальнике нижегородского ЛУ МВД России на транспорте Алексее Епишине. По данным сайта управления, Епишин родился в 1973 году в Саратове. В 1995 году окончил Киевский институт военно-воздушных сил, а в 2005 году получил квалификацию юриста в Нижегородской академии МВД России. С 1997 года служит в органах внутренних дел на транспорте. В 2019 году назначен на должность начальника Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте.