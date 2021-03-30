Жителя Поморья задержали по подозрению в убийстве с особой жестокостью

АРХАНГЕЛЬСК, 30 марта. /ТАСС/. В Архангельской области задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве и покушении на убийство с особой жестокостью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"Следственными органами СК РФ по региону возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя поселка Пертоминск, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное с особой жестокостью") и ч. 3 ст. 30, п. "а", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство пяти лиц, совершенное с особой жестокостью")", - говорится в сообщении.

Утром 28 марта в рыбацкой избе на озере Красное в нескольких километрах от деревни Красная Гора произошел пожар. В результате погиб 37-летний житель поселка села Ненокса, а троих пострадавших с ожогами и другими травмами доставили бортом санавиации в Архангельскую областную больницу. Следователи выяснили, что причиной пожара стал поджог: у рыбаков произошел конфликт с местным жителем, который поджег домик снаружи и заблокировал входную дверь.

Подозреваемого задержали и доставили в Архангельск. В ходе допроса он признал свою вину. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.