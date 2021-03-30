На Ставрополье с признаками кишечного расстройства доставили в больницу 55 человек

СТАВРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Более 50 человек доставлены в сельскую больницу в Минераловодском городском округе на Ставрополье с признаками кишечного расстройства. Большинство из них дети, сообщили журналистам во вторник в ГУ МЧС по региону.

"В селе Марьины Колодцы Минераловодского городского округа в участковую больницу села обратились граждане с признаками кишечного расстройства - 55 человек, из них 30 детей. Госпитализировано в участковую больницу семь человек", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС, у пациентов отмечается течение заболевания в легкой и средней степени тяжести. Причина происшествия уточняется.