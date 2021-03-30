ОРЕНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Пожар на складе с фруктами в Оренбурге ликвидировали, погибших и пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В 13:00 (11:00 мск) [объявлена] ликвидация пожара, площадь уточняется", - сказано в сообщении.

Возгорание на складе произошло днем во вторник на улице Лесозащитной. Как ранее уточнили в пресс-службе администрации Оренбурга, загорелось помещение для хранения фруктов, принадлежащих индивидуальному предпринимателю.

Изначально сообщалось, что пожар произошел на рынке, который находится рядом. В администрации рынка ТАСС уточнили, что пожар на соседних складах не повлиял на его работу. По информации МЧС, загорелась кровля отдельно стоящего складского помещения. 15 человек самостоятельно покинули здание. В ликвидации последствий пожара участвовали 28 человек и 10 единиц техники.