Оперативно-следственные действия проводятся в авиакомпании "Комиавиатранс"

СЫКТЫВКАР, 30 марта. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ РФ по Республике Коми проводят оперативно-следственные действия в офисе единственной региональной авиакомпании "Комиавиатранс", сообщили ТАСС в ведомстве.

"В настоящее время проводятся оперативно-разыскные и оперативно-следственные действия [в "Комиавиатрансе"]", - сказал собеседник агентства. О причинах оперативных мероприятий в управлении пока не сообщают.

В приемной "Комиавиатранса" ТАСС сообщили, что компания работает в обычном режиме, все рейсы выполняются.

АО "Комиавиатранс" было создано в 1998 году на базе государственного авиационного предприятия "Комиавиа". Единственным акционером является Республика Коми в лице регионального комитета имущественных и земельных отношений. В 2014 году в парке компании насчитывалось четыре новых чешских 19-местных самолета L-410 и четыре самолета Embraer-145. Были открыты регулярные авиарейсы во все крупные города Коми и 11 городов России. Всего планировалось приобрести в лизинг шесть самолетов Embraer-145, пятый был доставлен в Коми в январе 2016 года, шестой авиакомпания не смогла выкупить из-за финансового кризиса.

Как сообщал в конце прошлого года глава Коми Владимир Уйба, правительство региона проводит работу по оздоровлению "Комиавиатранса", заключаются соглашения по реструктуризации больших долгов, накопленных в прошлые годы по лизинговым платежам за приобретенные ранее самолеты, планируется пополнение авиапарка самолетами и вертолетами.

В новость были внесены изменения (12:25 мск) - добавлен комментарий перевозчика.