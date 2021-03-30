Пострадавшая по делу "скопинского маньяка" написала на него заявление в СК

РЯЗАНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Бывшая пленница так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова Екатерина Мартынова обратилась в Следственный комитет. Она сообщила ТАСС, что хочет добиться возбуждения нового уголовного дела в отношении Мохова либо ограничить его публичные высказывания и активность в социальных сетях.

"Заявление подано в Следственный комитет в Москве, чтобы возбудить новое уголовное дело на Мохова. Я не знаю, будет ли дело возбуждено, но как-то ограничить его публичные выступления, активность в соцсетях. [Сейчас] получается у него нет никаких рамок, что говорить, что делать - он может говорить, что хочет встретиться со мной", - сказала собеседница агентства, пояснив, что Мохов попытался добавить ее в друзья в социальной сети "ВКонтакте".

18 марта руководитель регионального следственного управления СК РФ Владимир Никешкин провел беседу с Мартыновой, в ходе которой предложил ей написать заявление на госзащиту. "В заявлении [поданном в СК] есть некоторые моменты, что конкретно мне нужно по мерам защиты", - пояснила Мартынова.

Виктор Мохов, в начале марта 2021 года освобожденный после отбывания 16 лет 10 месяцев за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. В течение этого срока он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22:00.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 23 марта поручил организовать проверку высказываний в СМИ Мохова, который дал интервью Ксении Собчак, в нем он в том числе рассуждал о судьбе своих бывших жертв.

В 2005 году Мохов приговором Скопинского городского суда Рязанской области с учетом изменений, внесенных постановлением Пугачевского районного суда Саратовской области, был приговорен к 16 годам 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году злоумышленник похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозяйственной постройки у своего дома в Скопине почти 4 года.