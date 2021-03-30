СК возбудил дело после массового отравления людей на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после госпитализации восьми человек с признаками кишечного расстройства в Минераловодском округе Ставропольского края. В общей сложности за помощью к медикам обратились 39 человек, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"Поступило сообщение об обращении в лечебное учреждение села Марьины Колодцы 39 человек с признаками кишечного расстройства, из которых восьмерых госпитализировали. Предварительный диагноз обратившихся - острый гастроэнтерит. По данному факту следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник в ГУ МЧС сообщили о том, что в участковую больницу в селе Марьины Колодцы обратились 55 человек с признаками кишечного расстройства. По уточненным данным регионального главка, число обратившихся составляет 39 человек, в том числе 24 ребенка.

Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что причиной происшествия могло стать пищевое отравление. В село направлена комиссия, в которую входят медики и специалисты Роспотребнадзора. "Пострадавшие находятся в Минераловодской районной больнице. Им оказывается вся необходимая помощь. Угрозы их жизни нет. Кроме того, в участковой больнице села Марьины Колодцы развернут инфекционный госпиталь на случай, если будут выявляться новые факты заболевания", - написал он на своей странице в Instagram.

По факту происшествия начата прокурорская проверка, во время которой будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили журналистам в краевой прокуратуре.