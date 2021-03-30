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В Подмосковье вооруженный мужчина забаррикадировался в доме и открыл огонь по силовикам

Пострадавших нет
© Петр Ковалев/ТАСС, архив

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Мужчина забаррикадировался в одном из частных домов в поселке Вешки и открыл стрельбу по силовикам. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В поселке Вешки мужчина забаррикадировался в одном из частных домов и начал стрелять по силовикам. Это произошло во время спецоперации по его задержанию за незаконный оборот оружия", - сказал собеседник агентства.

В доме могут находиться ребенок и трое взрослых. "По предварительной информации, в доме находятся ребенок и трое взрослых, которые являются родственниками мужчины, открывшего стрельбу", - добавил собеседник агентства.

По его словам, спецоперацию проводили сотрудники ФСБ и спецназа "Гром" МВД России. В настоящее время поселок оцеплен, туда стянуты силы полиции и Росгвардии. Пострадавших среди населения и сотрудников правоохранительных органов на данный момент не выявлено, отметил источник.

По словам источника в экстренных службах, мужчина продолжает стрельбу, при этом на переговоры не идет. По предварительной информации, у мужчины дома может быть арсенал оружия и гранаты.

В новость внесены изменения (13:37 мск) - добавлены подробности по тексту.

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