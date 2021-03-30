Почти 100 единиц огнестрельного оружия изъяли полицейские у двух жителей Казани

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Полицейские изъяли 98 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы у двоих жителей Казани, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками полиции была получена оперативная информация, что двое жителей Казани могут хранить в своих квартирах запрещенные к свободному обороту предметы. В ходе обыска в жилище одного из подозреваемых обнаружено 98 предметов, конструктивно схожих с огнестрельным оружием, - ручной пулемет, автоматы, винтовки, гладкоствольные ружья, пистолеты и револьверы", - сказала Волк.

В квартире второго фигуранта найден самодельный револьвер, полкилограмма пороха и более 350 патронов различного калибра. Полиция считает, что подозреваемые переделывали пневматическое и деактивированное оружие в боевое.

Возбуждены уголовные дела по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Фигурантов отпустили под подписку о невыезде.