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Открывший стрельбу в подмосковном поселке Вешки подозревается в незаконном обороте оружия

Глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что мужчина открыл огонь во момент проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Мужчина, открывший стрельбу в подмосковном поселке Вешки, подозревается в причастности к незаконному обороту оружия. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в целях проверки информации о причастности местного жителя 1960 года рождения к незаконному обороту оружия прибыли к частному дому в городском округе Мытищи. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. Пострадавших нет", - сказала она.

По словам Петровой, принимаются меры к задержанию подозреваемого.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в доме также находится ребенок и трое взрослых.

Ранее сообщалось, что в поселке Вешки мужчина во время задержания забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по силовикам. В настоящее время поселок оцеплен полицейскими и бойцами Росгвардии.

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