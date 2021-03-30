Экс-главу Карелии Андрея Нелидова освободили из колонии по УДО

ТАСС, 30 марта. Бывший глава Карелии и экс-директор музея-заповедника "Кижи" Андрей Нелидов, осужденный за взятки в 2018 году, вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы УФСИН по Республике Карелия Виталий Фефелов.

"Условно-досрочно освобожден, сегодня он с утра покинул колонию", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС о том, освобожден ли Нелидов.

Нелидов был задержан в сентябре 2015 года. В марте 2018-го Петрозаводский городской суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в размере 27,5 млн рублей за получение взяток от предпринимателей на сумму 4,6 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он также был лишен ордена Почета.

Нелидов занимал пост главы Карелии с 2010 по 2012 год. В январе 2013 года он был назначен директором музея "Кижи". Как установили следствие и суд, на этой должности он при посредничестве своего советника Ивана Романова (также был признан виновным во взяточничестве, а ранее осужден на 20 лет за педофилию) в 2015 году получил от предпринимателей взятки на сумму свыше 4,6 млн рублей. За это он предоставлял возможность беспрепятственной торговли на территории музея.

На имущество бывшего главы республики был наложен арест. Судебные приставы выставляли на продажу в счет погашения штрафа коллекцию драгоценностей и сувениров, в том числе именные часы, а также автомобили Cadillac и BMW.