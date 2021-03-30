В Москве задержали мужчину, ударившего священника

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Мужчина напал в храме в Южном Бутове в Москве на священника, сделавшего ему замечание за нецензурную брань и видеосъемку в церкви. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Мужчина ударил настоятеля храма в Южном Бутове по лицу из-за того, что священник сделал ему замечание за мат и видеосъемку в храме", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили ТАСС, что инцидент произошел на улице Южнобутовской. Мужчину задержали, идет доследственная проверка.