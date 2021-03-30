Устроивший стрельбу в поселке Вешки задолжал 150 тыс. рублей налогов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Приставы разыскивали Владимира Барданова, устроившего стрельбу в Мытищах, за долг по налогам в размере 150 тыс. рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В его отношении велось несколько исполнительных производств, в том числе по налоговым долгам на 148 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства. В официальной базе ФССП числится должник Владимир Барданов, 1960 года рождения, с такой суммой долга.

По данным источника, он является генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству. Также мужчина был ранее судим.

"По предварительной информации, мужчина был ранее судим", - сказал собеседник агентства.

Во вторник в поселке Вешки в Мытищах мужчина забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по силовикам при попытке проведения обыска в его доме. В настоящее время он задержан, пострадавших нет.