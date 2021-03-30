Открывший стрельбу в Подмосковье устроил взрыв во время штурма

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Мужчина, открывший стрельбу в подмосковном поселке Вешки, при штурме дома оказал ожесточенное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, устроив взрыв, в результате чего начался пожар. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Штурм затруднен сложной планировкой двухэтажного дома и ожесточенным сопротивлением, который оказал его хозяин. Мужчина вновь открыл стрельбу по силовикам, устроил взрыв. В доме начался пожар, поэтому задержать пока его не удается", - сказал источник.

Сейчас поселок оцеплен.