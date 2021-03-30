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Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье
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Открывший стрельбу в Подмосковье устроил взрыв во время штурма

Источник в правоохранительных органах сообщил, что штурм затруднен сложной планировкой частного дома и сопротивлением, которое оказал его хозяин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Мужчина, открывший стрельбу в подмосковном поселке Вешки, при штурме дома оказал ожесточенное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, устроив взрыв, в результате чего начался пожар. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Штурм затруднен сложной планировкой двухэтажного дома и ожесточенным сопротивлением, который оказал его хозяин. Мужчина вновь открыл стрельбу по силовикам, устроил взрыв. В доме начался пожар, поэтому задержать пока его не удается", - сказал источник.

Сейчас поселок оцеплен.

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РоссияСтрельба в коттеджном поселке в Подмосковье
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