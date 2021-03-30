СК возбудил дело по факту стрельбы по сотрудникам ФСБ и МВД в Подмосковье

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы пенсионера по сотрудникам ФСБ и МВД в подмосковном поселке Вешки. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - сообщила Врадий.

Во вторник утром сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом в поселке Вешки городского округа Мытищи для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином домовладения. В результате 61-летний владелец дома, не пустив сотрудников внутрь помещения, начал стрелять в их сторону, а также бросил гранату. "По предварительным данным, никто не пострадал, в настоящее время в доме мужчина находится один, он забаррикадировался. На месте работают сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета", - сообщила представитель ГСУ. Мужчина пока не задержан.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, ранее в доме также находились ребенок и трое взрослых. Другой источник сообщал ТАСС, что приставы разыскивали Владимира Барданова, устроившего стрельбу, за долг по налогам в размере 150 тыс. рублей.

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