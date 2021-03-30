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СК возбудил дело по факту стрельбы по сотрудникам ФСБ и МВД в Подмосковье

Мужчина пока не задержан

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы пенсионера по сотрудникам ФСБ и МВД в подмосковном поселке Вешки. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

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"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - сообщила Врадий.

Во вторник утром сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом в поселке Вешки городского округа Мытищи для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином домовладения. В результате 61-летний владелец дома, не пустив сотрудников внутрь помещения, начал стрелять в их сторону, а также бросил гранату. "По предварительным данным, никто не пострадал, в настоящее время в доме мужчина находится один, он забаррикадировался. На месте работают сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета", - сообщила представитель ГСУ. Мужчина пока не задержан.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, ранее в доме также находились ребенок и трое взрослых. Другой источник сообщал ТАСС, что приставы разыскивали Владимира Барданова, устроившего стрельбу, за долг по налогам в размере 150 тыс. рублей.

В новость внесены изменения (15:02 мск) - добавлены подробности после второго абзаца 

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