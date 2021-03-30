Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье. Главное

Сотрудники ФСБ и МВД 30 марта попытались задержать мужчину в коттеджном поселке Вешки в Подмосковье по подозрению в незаконном обороте оружия. При попытке обыска он забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по силовикам.

По информации источника в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Барданове 1960 года рождения, который является генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству.

1960 года рождения, который является фирмы по оптово-розничной торговле и строительству. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок, Барданов в это время начал стрелять из окна из автоматического оружия и бросил две гранаты .

и бросил . Он оказал ожесточенное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, устроив взрыв , в результате чего начался пожар .

сотрудникам правоохранительных органов, устроив , в результате чего начался . В отношении Барданова велось несколько исполнительных производств, в том числе по налоговым долгам на 148 тыс. рублей .

. Источник в правоохранительных органах сообщил, что пенсионер, устроивший стрельбу, возможно, был ранее судим .

. В доме на момент начала стрельбы находились ребенок и трое взрослых , которые являются родственниками открывшего стрельбу. В настоящее время двое взрослых и ребенок вышли из дома, еще один человек остался внутри.

, которые являются открывшего стрельбу. В настоящее время вышли из дома, еще остался внутри. Сейчас поселок оцеплен, туда стянуты силы полиции и Росгвардии. Пострадавших среди населения и сотрудников правоохранительных органов пока не выявлено .

среди населения и сотрудников правоохранительных органов пока . СК возбудил дело по факту стрельбы по сотрудникам ФСБ и МВД.

по факту стрельбы по сотрудникам ФСБ и МВД. Стрелявшему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.