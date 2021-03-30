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Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье.
Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье.
Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье.
Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье.
Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье.
Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье

Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье. Главное

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Сотрудники ФСБ и МВД 30 марта попытались задержать мужчину в коттеджном поселке Вешки в Подмосковье по подозрению в незаконном обороте оружия. При попытке обыска он забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по силовикам.

  • По информации источника в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Барданове 1960 года рождения, который является генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству.
  • Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок, Барданов в это время начал стрелять из окна из автоматического оружия и бросил две гранаты.
  • Он оказал ожесточенное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, устроив взрыв, в результате чего начался пожар.
  • В отношении Барданова велось несколько исполнительных производств, в том числе по налоговым долгам на 148 тыс. рублей.
  • Источник в правоохранительных органах сообщил, что пенсионер, устроивший стрельбу, возможно, был ранее судим.
  • В доме на момент начала стрельбы находились ребенок и трое взрослых, которые являются родственниками открывшего стрельбу. В настоящее время двое взрослых и ребенок вышли из дома, еще один человек остался внутри.
  • Сейчас поселок оцеплен, туда стянуты силы полиции и Росгвардии. Пострадавших среди населения и сотрудников правоохранительных органов пока не выявлено.
  • СК возбудил дело по факту стрельбы по сотрудникам ФСБ и МВД.
  • Стрелявшему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Теги
РоссияСтрельба в коттеджном поселке в Подмосковье
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