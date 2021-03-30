Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье. Главное

Сотрудники ФСБ и МВД 30 марта попытались задержать мужчину в коттеджном поселке Вешки в Подмосковье по подозрению в незаконном обороте оружия. При попытке обыска он забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по силовикам.
- По информации источника в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Барданове 1960 года рождения, который является генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговле и строительству.
- Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок, Барданов в это время начал стрелять из окна из автоматического оружия и бросил две гранаты.
- Он оказал ожесточенное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, устроив взрыв, в результате чего начался пожар.
- В отношении Барданова велось несколько исполнительных производств, в том числе по налоговым долгам на 148 тыс. рублей.
- Источник в правоохранительных органах сообщил, что пенсионер, устроивший стрельбу, возможно, был ранее судим.
- В доме на момент начала стрельбы находились ребенок и трое взрослых, которые являются родственниками открывшего стрельбу. В настоящее время двое взрослых и ребенок вышли из дома, еще один человек остался внутри.
- Сейчас поселок оцеплен, туда стянуты силы полиции и Росгвардии. Пострадавших среди населения и сотрудников правоохранительных органов пока не выявлено.
- СК возбудил дело по факту стрельбы по сотрудникам ФСБ и МВД.
- Стрелявшему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.