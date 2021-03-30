МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Осужденный бывший руководитель управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрий Захарченко не признал вину в получении взяток на 1,4 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где началось слушание дела по существу.

"Мне обвинение не понятно, какие конкретно действия я совершил, в обвинении не указано. Отсутствует предмет взятки. В деле не указаны расчетные счета в банках, на которых могли храниться денежные средства. Также не известен источник формирования взятки. Вину свою не признаю. Да, я отдыхал в Сочи, но в чем тут состав преступления? Я буду доказывать свою невиновность по всем вменяемым мне статьям", - сказал Захарченко.

На скамье подсудимых, помимо Захарченко, еще три человека: адвокаты Виктор Белевцов, Василий Критинин и бизнесмен Валерий Маркелов.

В зависимости от роли каждого соучастники обвиняются в получении взятки, посредничестве во взяточничестве, даче взятки (п. "в" ч. 5 и 6 ст. 290, ч. 4 ст. 291.1, ч. 5 ст. 291 УК РФ). Следствием было установлено, что в 2007-2016 годах Захарченко систематически получал взятки от организованной группы, контролировавшей ряд юридических лиц, которые не вели реальную предпринимательскую деятельность, а распоряжались денежными средствами, находившимися на их счетах в банках, путем совершения незаконных банковских операций в своих корыстных интересах. В эту группу входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Захарченко оказывал им покровительство и способствовал тому, чтобы исключить или свести к минимуму возможность выявления соответствующими государственными органами фактов их преступной деятельности.

Для содействия в совершении преступлений Захарченко привлек своих знакомых - адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина. Они выступали посредниками во взяточничестве, а также содействовали Захарченко и его соучастникам в реализации преступных схем.

Кроме того, в 2015 году Захарченко получил от предпринимателя, работающего в сфере топливно-энергетического комплекса, взятку в виде оплаты услуг по проживанию в двух гостиничных комплексах на территории Краснодарского края. Как полагает следствие, со своей стороны Захарченко совершал по службе действия в пользу взяткодателя и других представляемых им юридических лиц.