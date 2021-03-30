В Петербурге арестовали проректора "Военмеха" по делу о злоупотреблении полномочиями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Проректор по экономике государственного технического университета "Военмех" Виталий Игнатенко задержан и арестован судом в Санкт-Петербурге по делу о злоупотреблении полномочиями с ущербом более чем в 96 млн рублей, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

Вместе с ним, по данным пресс-службы, также под стражу заключен его помощник Александр Иванов.

"Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Иванова и Виталия Игнатенко, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия")", - говорится в сообщении.

Согласно поступившим в суд материалам, Игнатенко обвиняют в том, что он вступил в сговор со своим помощником, и они захотели "приукрасить действительное положение дел при исполнении контракта" на монтажные работы в учебном корпусе на улице 1-й Красноармейской. Работы, как считают следователи, фактически не были исполнены, однако фигуранты подписали акт приемки работ, после чего подрядчик получил более 96 млн рублей.

Игнатенко на суде оспаривал свою причастность к данному делу и просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде, однако получил отказ. Его помощник причастность не оспаривал, но также просил у суда домашнего ареста. Под стражей они пробудут до 28 апреля.

"Военмех" - Балтийский государственный технический университет имени Д. Ф. Устинова в Петербурге. Университет готовит специалистов в сфере точных и гуманитарных наук.