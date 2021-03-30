Прокурор просит 12 лет колонии гражданину РФ Петушкову по делу о госизмене

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Гособвинение просит Московский городской суд назначить 12 лет колонии гражданину России Сергею Петушкову, обвиняемому в государственной измене. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, приговор будет оглашен 31 марта.

"В прениях сторон прокурор просил назначить Петушкову наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор будет оглашен в 13:00 мск 31 марта", - сказал собеседник агентства.

Заседание проходит в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно".

Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Петушкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"), 25 февраля. В ходе предварительного слушания мера пресечения в виде заключения под стражу была продлена ему до 8 августа. Детали уголовного дела не известны, все заседания проходили в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

Уроженец Одинцовского района Подмосковья 36-летний Сергей Петушков был арестован 25 июня 2019 года. По статье 275 УК РФ обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.