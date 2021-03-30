Открывший стрельбу в Подмосковье мужчина держит на дачном участке зоопарк с тиграми

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Мужчина, устроивший стрельбу в подмосковном поселке Вешки, держит на участке личный зоопарк с дикими животными. Об этом корр. ТАСС сообщил очевидец событий.

По его словам, устроивший стрельбу построил дом около 10-15 лет назад, но с соседями особо контакт не поддерживал и не общался. Он также рассказал, что на участке у него есть личный зоопарк с дикими животными. "Слышали, что у него тигры есть, медведь, рысь, ну и коровы пасутся", - добавил он.

"В настоящий момент близлежащие дома, насколько я знаю, в целях безопасности эвакуировали. Также там ограничено движение, подъехать к этому месту невозможно", - сказал очевидец.