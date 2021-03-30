Суд в Волгограде приговорил участницу ОПГ за хищение нефти с завода к двум годам колонии

ВОЛГОГРАД, 30 марта. /ТАСС/. Первая участница организованной преступной группы по делу о хищении сотрудниками нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области продукции на сумму порядка 15,5 млн рублей приговорена к двум годам колонии, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Красноармейский районный суд Волгограда признал виновной участницу ОПГ - сотрудницу нефтеперерабатывающего завода по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение вверенного имущества в особо крупном размере в составе организованной группы") и приговорил ее к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Женщина признала свою вину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовные дела в отношении двух сообщников осужденной, также полностью признавших вину, находятся на стадии судебного рассмотрения, расследование уголовного дела в отношении остальных 17 участников ОПГ продолжается.

Установлено, что подсудимой, являвшейся оператором участка по приготовлению и наливу масел нефтеперерабатывающего предприятия, совместно с 19 сообщниками с января по декабрь 2018 года похищалось с предприятия моторное масло. Сумма причиненного ущерба составила порядка 15,5 млн рублей. Для хищения моторного масла фигуранты уголовного дела незаконно использовали на эксплуатируемых транспортных средствах (тягачах, цистернах-полуприцепах) заведомо подложные регистрационные госзнаки. В дальнейшем похищенная продукция реализовывалась на территории Ростовской области и Республики Калмыкия, а полученные денежные средства распределялись между сообщниками.

"Всего в состав преступной группы входило пять женщин в возрасте от 47 до 57 лет, а также 15 мужчин в возрасте от 35 до 56 лет. В хищении были задействованы отдельные представители службы охраны, а также сотрудники структурных подразделений предприятия, осуществляющих производство и отпуск продукции. В рамках расследования уголовного дела арестовано недвижимое имущество, транспорт и денежные средства на общую сумму свыше 20 млн рублей", - добавили в пресс-службе прокуратуры.