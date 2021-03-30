В доме в Подмосковье, откуда мужчина стреляет по силовикам, произошли несколько взрывов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Несколько взрывов произошли в доме в Вешках, откуда мужчина во вторник устроил стрельбу по силовикам. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сейчас произошел еще один сильный взрыв, до этого их было несколько. Возможно, он взрывает гранаты. После этого началась интенсивная стрельба. Пока его не удается задержать", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС с места ЧП, часть территории поселка, где проводится спецоперация по задержанию стрелка, оцеплена. "Жителей поселка, которые остались внутри оцепленной территории, не выпускают", - рассказали ТАСС очевидцы.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, родственники уговаривают мужчину сдаться. "В настоящее время родственники ведут переговоры с мужчиной, они уговаривают его сдаться", - сказал собеседник агентства.