В Ленобласти опрокинулось строящееся на заводе судно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Строящееся судно накренилось на судостроительном заводе "Пелла" в поселке Саперное в Ленинградской области во вторник, в трюм начала поступать вода, сообщили ТАСС в главке МЧС по Ленинградской области.

"По системе 112 поступила информация, что строящееся судно получило крен. Находится на воде, затапливаются трюмы", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что информация о пострадавших на данный момент уточняется, на место инцидента следуют спасатели.

По информации ведомства, на данный момент положение судна удалось стабилизировать, чтобы предотвратить дальнейшее затопление трюмов.

Как сообщили ТАСС в региональном главке МЧС, шесть человек эвакуировались самостоятельно с накренившегося судна, на месте готовят проведение операции по поиску других людей на борту.

ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (ОАО "Пелла") - российское судостроительное предприятие в городе Отрадное Ленинградской области. Производит катера, рыболовные суда, многофункциональные морские суда. В 2016 году на площадке "Пеллы" в Ленинградской области вблизи поселка Саперный сдан в эксплуатацию новый судостроительный комплекс.