Два человека пострадали на накренившемся судне на заводе в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Два человека пострадали на накренившемся строящемся судне на заводе "Пелла" в поселке Саперное Ленинградской области, им оказана помощь на месте. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"По нашим данным, два пострадавших - им оказана помощь, оставлены на месте", - сказала собеседница агентства.

Ранее источник ТАСС сообщил, что ведутся поиски двух человек, которые находились в трюме, в МЧС подтвердили эту информацию. Также, по данным МЧС, шесть человек эвакуировались самостоятельно. Для обследования судна готовятся водолазные группы.

Строящееся судно находится на воде, оно накренилось, затапливались трюмы. Как уточнили в МЧС, положение судна удалось стабилизировать, чтобы предотвратить дальнейшее затопление.

ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" - российское судостроительное предприятие, которое производит катера, рыболовные суда, многофункциональные морские суда. В 2016 году на площадке "Пеллы" сдан в эксплуатацию новый судостроительный комплекс.

В новость внесены изменения (17:13 мск) - добавлен комментарий региональных властей.