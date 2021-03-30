Мосгорсуд 6 апреля проверит законность ареста Белозерцева, Шпигеля и его супруги

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд 6 апреля рассмотрит жалобы защиты на заключение под стражу бывшего члена Совета Федерации Бориса Шпигеля и экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемых соответственно в даче и получении взятки в размере 31 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"Рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты на постановления Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белозерцева Ивана, Шпигеля Бориса и его супруги Евгении назначены к рассмотрению в Московском городском суде на 10:00 мск, 11:00 мск и 12:00 мск 6 апреля", - сказала собеседница агентства.

Басманный суд ранее удовлетворил ходатайства следствия об аресте Белозерцева, Шпигеля, являющегося главой группы фармацевтических компаний "Биотэк", его супруги Евгении Шпигель, директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова, а также сотрудников полпредства Пензенской области в Москве Геннадия Маркова и Федора Федотова. В зависимости от роли каждого фигурантам дела инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве)".

В СК считают, что с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов. При обыске у губернатора обнаружили около 500 млн рублей.