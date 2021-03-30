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Стрельба в коттеджном поселке в Подмосковье
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Боестолкновение завязалось у дома в Вешках, где находится стрелявший в силовиков мужчина

В операции по задержанию принимают участие спецподразделения Росгвардии "Рысь", "Булат" и "Зубр"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Боестолкновение завязалось между силовиками и забаррикадировашимся в коттедже в подмоскновных Вешках мужчиной. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Спецоперация по задержанию злоумышленника вступила в активную фазу. По сути, идет бой", - сказал он.

Он уточнил, что спецоперация продолжается более шести часов. "В районе 11 утра к нему пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. Мужчина кинул в них гранаты. Когда на место прибыло подкрепление, он открыл стрельбу. Попытки задержать его пока не увенчались успехом. Подозреваемый, Владимир Барданов, постоянно вступает в перестрелку с силовиками, а также взрывает гранаты", - сказал источник. Он добавил, что, по предварительным данным, у него целый арсенал оружия и боеприпасов. Стрельбу он ведет из автоматического оружия.

В операции по задержанию принимают участие спецподразделения Росгвардии "Рысь", "Булат" и "Зубр". На месте работают также сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Прокуратура взяла ход расследования на контроль, на месте происшествия находится Мытищинский городской прокурор Андрей Гвоздев.

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РоссияСтрельба в коттеджном поселке в Подмосковье
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